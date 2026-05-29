В Баку ожидаются дожди, температура понизится

В Баку и на Абшеронском полуострове 30 мая ожидаются дожди. В некоторых местах полуострова возможны кратковременные усиления осадков и грозы.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в регионах Азербайджана нестабильная, дождливая погода с перерывами сохранится до полудня 31 мая. В отдельных районах ожидаются интенсивные и сильные осадки, грозы, град, а в высокогорных районах - снег.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные паводки и селевые потоки в некоторых горных реках.

Из-за нестабильных погодных условий температура воздуха по стране по сравнению с предыдущими днями снизится на 3-6 градусов.