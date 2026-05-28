Президент "Реала" атаковал конкурента перед выборами

Президент "Реала" Флорентино Перес жестко высказался в адрес своего соперника на выборах главы мадридского клуба Энрике Рикельме.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 7 июня в "Реале" должны пройти первые конкурентные президентские выборы за последние 20 лет.

Рикельме стал первым за долгие годы реальным оппонентом Переса. Испанский бизнесмен, связанный с сектором возобновляемой энергетики, официально выдвинул свою кандидатуру и представил программу, в центре которой - возвращение клуба к более активному участию сосьос в жизни "Реала".

Перес, объясняя решение объявить досрочные выборы, заявил, что мог оставаться на посту еще три года, но увидел попытку дестабилизировать клуб.

"Я объясню, почему объявил досрочные выборы. При желании я мог бы оставаться на своем посту еще три года", - заявил президент "Реала".

По его словам, в последние месяцы против него и клуба велась организованная кампания.

"Сосьос имеют право знать, что уже несколько месяцев я вижу кампанию, единственная цель которой - дестабилизировать "Реал" личными атаками против меня. Теперь мы знаем, что эта кампания организована теми же людьми, которые были связаны с самым мрачным этапом в истории клуба - эпохой Рамона Кальдерона", - сказал Перес.

Глава мадридского клуба также обвинил команду Рикельме в том, что она не стремится служить "Реалу", а хочет использовать клуб в собственных интересах.

"Они пришли не служить "Реалу". Они пришли пользоваться "Реалом", - подчеркнул Перес.

Отдельно президент поставил под сомнение финансовую состоятельность конкурента. Испанские СМИ пишут, что Рикельме должен был предоставить крупную банковскую гарантию для участия в выборах. Речь идет о сумме около 187-194 миллионов евро.

Перес также раскритиковал бизнес-историю Рикельме, заявив, что кандидат якобы запрашивал кредит для своего бизнеса под 54 процента.

"Как такой человек может управлять клубом уровня "Реала"? Теперь понятно, почему ни один испанский банк не предоставил ему банковскую гарантию", - заявил Перес.

Сам Рикельме строит кампанию вокруг идеи "города сосьос" в Вальдебебасе, снижения членских взносов, более справедливого доступа к абонементам и усиления роли болельщиков в управлении клубом. Он также критикует планы, которые, по его мнению, могут привести к частичной приватизации "Реала".

Перес, в свою очередь, делает ставку на преемственность курса и напоминает о спортивных успехах клуба в последние годы.

"За 10 лет мы выиграли шесть Лиг чемпионов. Если нас снова выберут, мы продолжим побеждать таким же образом", - заявил президент.