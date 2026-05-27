https://news.day.az/world/1837761.html В аэропорту в Тегеране произошел пожар В аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране произошел пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, пожар вспыхнул во второй половине дня в здании таможни аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал, пожар был потушен. Причины возгорания и объем причиненного ущерба выясняются специалистами.
