В аэропорту в Тегеране произошел пожар

В аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, пожар вспыхнул во второй половине дня в здании таможни аэропорта.

В результате инцидента никто не пострадал, пожар был потушен.

Причины возгорания и объем причиненного ущерба выясняются специалистами.