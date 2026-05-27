Самая безумная олимпиада на стероидах позорно провалилась

В Лас-Вегасе завершились Enhanced Games - соревнования, где допинг был официально разрешён. Организаторы обещали революцию.

Итог оказался неловким: удалось побить всего один мировой рекорд.

Пловец Кристиан Голомеев проплыл 50 метров всего на 0,07 секунды быстрее рекорда - и то в запрещённом гидрокостюме.

А Фред Керли, обещавший "уничтожить" рекорд Усейна Болта, показал результат уровня последнего места в олимпийском финале.

Самое унизительное - несколько дисциплин выиграли спортсмены, которые не принимали допинг. После шоу акции главного спонсора рухнули на 41%.