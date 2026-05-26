https://news.day.az/world/1837535.html

Израиль расширяет операцию в Ливане

Армия Израиля (ЦАХАЛ) расширяет операцию в Ливане и берет под контроль стратегические районы. Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. "Мы расширяем нашу операцию в Ливане. Армия Израиля действует с привлечением значительных сил на земле и берет стратегически важные районы", - сказал он.