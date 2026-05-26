"Нефтчи" расстался с тремя футболистами

Футбольный клуб "Нефтчи" объявил об уходе Венсана Абубакара, Эдвина Куча и Кристиана Костина.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "черно-белых", контракты всех трех футболистов продлены не были.

Абубакар перешел в "Нефтчи" в октябре 2025 года. За бакинский клуб он провел 18 официальных матчей и забил 9 голов.

В Мисли Премьер-лига форвард отличился 7 раз в 16 играх и вошел в число лучших игроков сезона-2025/2026 по средней результативности.

Куч присоединился к "Нефтчи" летом 2024 года. В его активе 44 официальных матча и один забитый гол.

Костин выступал за бакинский клуб с лета 2025 года и провел 7 официальных встреч.