В Иране возобновляют доступ к международному интернету

В течение следующих суток доступ граждан Ирана к международному интернету будет полностью восстановлен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе брифинга сказал заместитель министра связи и информационных технологий Ирана Эхсан Читсаз. По его словам, в настоящее время предприняты первоначальные шаги в связи с доступом к международному интернету, и интернет-связь будет налаживаться постепенно.

Вчера вечером Министерство связи и информационных технологий Ирана сообщило, что Президент Ирана Масуд Пезешкиан утвердил решение в связи с восстановлением доступа к интернету.

Добавим, что после военно-воздушных ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, в Иране были введены ограничения на доступ к международному интернету.