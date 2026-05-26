В AZPROMO оценили значение Зангезурского коридора

Открытие Зангезурского коридора создаст новые инвестиционные возможности для Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе деловой панели "Инвестиции в регион Каспия" в Баку.

По его словам, Азербайджан сегодня является хабом между Западом и Востоком, Севером и Югом.

"Мы единственная страна в мире, которая одновременно имеет границы и с Ираном, и с Россией. Второй такой страны нет. Это очень большие соседи как с экономической точки зрения, так и с точки зрения населения.

Уверены, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией откроет новые инвестиционные возможности. В первую очередь это касается логистики. Открытие Зангезурского коридора сыграет огромную роль в привлечении инвестиций в Азербайджан", - отметил Ю.Абдуллаев.

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".