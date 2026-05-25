Ямаль и Мбаппе вошли в число претендентов на звание игрока сезона в Ла Лиге

Испанская Ла Лига объявила список претендентов на награду "Игрок сезона".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в число пяти номинантов вошли Ламин Ямаль из "Барселоны", Килиан Мбаппе из "Реала", Пабло Форнальс из "Бетиса", Николя Пепе из "Вильярреала" и Ведат Мурики из "Мальорки".

Мбаппе завершил сезон лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Форвард "Реала" забил 25 мячей.

Второе место в списке снайперов занял Ведат Мурики, который отстал от француза на два гола.

Ламин Ямаль стал лучшим ассистентом завершившегося сезона Ла Лиги.

Напомним, чемпионом Испании стала "Барселона", второе место занял мадридский "Реал", а тройку призеров замкнул "Вильярреал".