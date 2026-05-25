Утверждено Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Азербайджана и Латвии
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно указу, после вступления Соглашения в силу Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений, а Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики - направить правительству Латвийской Республики уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.
Отметим, что Соглашение было подписано 22 апреля 2026 года в городе Баку.
