Утверждено Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Азербайджана и Латвии

Утверждено Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Латвийской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления Соглашения в силу Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений, а Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики - направить правительству Латвийской Республики уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

Отметим, что Соглашение было подписано 22 апреля 2026 года в городе Баку.