На энергонеделю в Баку съедутся компании из десятков стран

В выставке в рамках Бакинской энергетической недели примут участие компании из 45 стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор компании Caspian Event Organisers Бахруз Хидаятзаде на пресс-конференции, посвященной Бакинской энергетической неделе и выставке TransLogistica Caspian.

По его словам, в этом году мероприятие проводится уже в 31-й раз и за прошедшие десятилетия сформировалось как узнаваемый бренд в региональной и глобальной энергетической сфере.

Б. Хидаятзаде отметил, что, как и в предыдущие годы, Бакинская энергетическая неделя соберет высокопоставленных государственных представителей различных стран, а также руководителей глобальных энергетических компаний.

По его словам, мероприятие продолжит служить платформой для делового и стратегического диалога, а также развития международного сотрудничества.

Исполнительный директор компании сообщил, что в этом году впервые открытие Бакинского энергетического форума состоится 1 июня в Бакинском Экспо-центре, а последующие сессии форума пройдут в Бакинскои конгресс-центре.

По его словам, в выставке примут участие компании из 45 стран, включая международные и местные организации.

Б. Хидаятзаде выразил благодарность Министерству энергетики Азербайджанской Республики за поддержку мероприятия с первого года его проведения, а также компании SOCAR, являющейся генеральным партнером Бакинской энергетической недели, и всем спонсорам мероприятия.

Он также отметил, что в рамках события предусмотрена насыщенная деловая программа, включающая панельные дискуссии, презентации, развивающие сессии и церемонии подписания документов.

Кроме того, с 1 по 3 июня одновременно пройдет выставка TransLogistica Caspian, которая, по словам Б.Хидаятзаде, стала эффективной платформой для обсуждения актуальных для региона вопросов в сфере логистики и транспорта.