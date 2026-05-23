Россия компенсирует ущерб AZAL в связи с авиакатастрофой в Актау

Ущерб, причиненный AZAL в результате крушения самолета в Актау, будет компенсирован правительством России.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель совета директоров AZAL Самир Рзаев в интервью телеканалу АзТВ и агентству АПА.

"В результате переговоров между правительствами Азербайджана и России достигнута договоренность о выплате российской стороной компенсаций наследникам граждан Азербайджана, погибших в результате катастрофы.

Кроме того, согласно достигнутому соглашению, ущерб, причиненный AZAL в результате аварии, также будет компенсирован правительством России", - сказал он.

По его словам, перечисление выделенных средств российской стороной Азербайджану планируется в ближайшее время.

"После этого на азербайджанскую сторону будет возложена задача по выплате данных средств наследникам погибших", - добавил он.

Напомним, что пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа, граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Погибли 38 человек.

15 апреля было опубликовано совместное заявление МИД России и Азербайджана, в котором отмечалось, что стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации.