В Нахчыване резко вырос объем кредитов для предпринимателей

В январе-апреле этого года были продолжены меры по поддержке развития предпринимательства в Нахчыванской Автономной Республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в этом контексте объем кредитов, предоставленных Фондом развития предпринимательства, составил 2,5 миллиона манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 34,3 процента.