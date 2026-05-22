В Нахчыване резко вырос объем кредитов для предпринимателей
В январе-апреле этого года были продолжены меры по поддержке развития предпринимательства в Нахчыванской Автономной Республике.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в этом контексте объем кредитов, предоставленных Фондом развития предпринимательства, составил 2,5 миллиона манатов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 34,3 процента.
