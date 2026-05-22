В Баку проходит заключительный день WUF13

В Баку начался заключительный день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованной совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, программа заключительного дня форума начнется с круглых столов, посвященных роли коренных народов и женщин в городском развитии.

Во второй половине дня состоятся мероприятия, посвященные официальному закрытию WUF13. Пройдет официальная пресс-конференция по итогам форума. Затем состоится церемония закрытия, в ходе которой символическая эстафета будет передана городу - хозяину WUF14. В завершение дня состоится церемония спуска флага WUF13.

В течение последнего дня форума участники подведут итоги дискуссий, проходивших последние пять дней, и определят направления будущего сотрудничества в области городского развития, жилищной политики и устойчивого развития.

В предыдущие дни WUF13 широко обсуждались вопросы глобального жилищного кризиса, построения безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к изменениям климата, применения искусственного интеллекта в городском управлении, зеленой урбанизации и социального равенства.

В первые два дня форума состоялись совещание министров, посвященное Новой городской повестке, Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также высокоуровневые дискуссии о городском благосостоянии и глобальном жилищном кризисе. Одновременно состоялось открытие павильона Мехико.

В третий день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр города Трабзон Ахмет Метин Генч.

Четвертый день форума запомнился сессиями, посвященными урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В тот же день на Форуме городов СПЕКА было объявлено о присоединении города Алматы к Декларации о намерениях, касающейся создания "Форума умных городов, устойчивых к изменению климата, СПЕКА".

WUF13, на котором зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, завершается 22 мая. Форум, посвященный теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества и послужил укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.