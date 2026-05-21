Автор: Лейла Таривердиева

Блогер Альберт Исаков поделился постом армянского пользователя, проходившего срочную военную службу на оккупированных территориях Азербайджана.

Проживающий в Армении Давид Атаян написал, что в 2000-2002 годах служил в Кяльбаджаре, на тот момент оккупированном, однако в его военном билете указано, что проходил службу в какой-то военной части в Эчмиадзине. Атаян задается вопросам: как указано в документах место смерти его сослуживцев, которые умирали от пули, несчастного случая или покончили с собой?

Из комментариев к посту можно узнать, что согласно армянскому законодательству граждане страны не могут служить вне пределов Армении. У призывников, которых отправляли на оккупированные территории, брали подписку о том, что они делают это добровольно. То есть все военнослужащие ВС Армения на оккупированных территориях Азербайджана были "добровольцами".

Бывший солдат оккупационной армии задал неудобный вопрос, адресованный явно не действующим властям. Он был адресован карабахскому клану, державшему армянское общество в заложниках. Пост Давида Атаяна перечеркивает утверждения оппозиционных экспертов и политиков, утверждающих сегодня, что Армения якобы никогда не оккупировала территории Азербайджана. Не так давно широко обсуждались слова по этому поводу эксперта Давида Степаняна. Сказанное Степаняном два года назад в дебатах с трезвомыслящим политологом Робертом Устяном не является новостью для замученного идеологами армянского сообщества, а вспомнили об этом потому, что этот эксперт участвовал в недавней встрече в рамках "Моста мира". Странно было видеть в числе "гражданских дипломатов" деятеля, не считающего, что Армения оккупировала территории Азербайджана. Эта позиция означает не только отрицание очевидного факта. Степанян фактически дал понять, что считает захваченные территории принадлежащими Армении. Аргументировал он это чисто по-армянски: никто в мире не признал Армению оккупантом, этот факт не отражен ни в одном международном документе, а значит она "чиста".

Что ж, действительно, за тридцать лет действительно никто не назвал Армению оккупантом, мир делал вид, что она тут не при чем. Но скрыть правду было невозможно. Хоть она и не отражалась в резолюциях, по факту все воспринимали Ереван именно в такой роли и старались держаться от него на расстоянии. За исключением покровителей и заинтересованных сторон, разумеется. Та поддержка до сих пор вдохновляет реваншистские круги Армении на провокационные заявления. Они все еще не вышли из националистической летаргии и продолжают видеть сны, в которых что-то "освобождают" и кого-то куда-то "возвращают".

Несмотря на негласную поддержку держав в ее черном деле, Армения все-таки понимала, что афишировать свои деяния нельзя. Поэтому подразделения ВС страны отправлялись на оккупированные территории под видом добровольной службы. Перед отправкой призывники подписывали документ о том, что сами пожелали ехать в Карабах. И все равно, даже несмотря на наличие их подписи, в военных билетах и похоронках не указывались реальные места службы и гибели.

На самом деле призыв на службу на оккупированных территориях осуществлялся в обязательном порядке. Родители призывников, чьи дети отправлялись на линию соприкосновения, пытались протестовать, писали жалобы в Евросуд по правам человека. Все было бесполезно. ЕСПЧ только раз задал Еревану неудобный вопрос. В 2014 году Европейский суд по правам человека направил армянским властям запрос касательно того, почему солдат из РА проходил службу в "н̶а̶г̶о̶р̶н̶о̶м̶ ̶к̶а̶р̶а̶б̶а̶х̶е̶". Вопрос возник в связи с обращением в ЕСПЧ отца солдата, погибшего в небоевых условиях в Карабахе. Ереван в ответ на запрос ЕСПЧ, не моргнув глазом, сослался на некий "межгосударственный договор", о существовании которого в Армении в тот день узнали впервые. Армянские власти не постеснялись не только говорить о несуществующем "межгосударственном соглашении", но и приводить из него какие-то пункты, придуманные прямо на ходу. Например, согласно одному из "пунктов", граждане Армении могут нести военную службу в Карабахе по собственному желанию. И что особенно удивляет, эти пояснения были Евросудом приняты.

Конечно же, такого документа никогда не существовало, но даже если бы он был, то не имел бы никакой правовой силы, потому что самопровозглашенное сепаратистское образование не признавал "государством" никто, даже сама Армения. Не смешно ли, что Ереван заключил "межгосударственный договор" с образованием, "государственность" которого сам так и не признал официально? Для международных же организаций любая бумажка, подписанная с Ханкенди, тем более, являлась с юридической точки зрения ничтожной.

Давиду Атаяну повезло вернуться живым. На чужой земле простились с жизнью сотни его соплеменников. И менее всего в этом виновата пуля противника. Армянские срочники стреляли в себя и друг в друга от страха.

Придя к власти, Никол Пашинян высказывался о недопустимости службы граждан Армении в Карабахе, но дальше слов не пошел. Граждане Армении продолжали отправляться на оккупированные территории Азербайджана. Ситуацией управляли военные власти. После 44-дневной войны у армянских матерей появилась надежда, что их сыновья перестанут умирать на чужой земле, однако они были обмануты в своих ожиданиях. Вплоть до начала акции на Лачинской дороге в декабре 2022 года в зону ответственности российских миротворцев продолжали отправляться оружие и живая сила. В 2022 году был случай, когда родители военнослужащих перекрыли дороги и несколько дней не позволяли Минобороны Армении вывезти из страны по Лачинской дороге их сыновей. Однако военное ведомство нашло выход - призывники были переодеты в гражданскую одежду и переброшены в зону ответственности РМК втайне от общественности.

Все годы конфликта Ереван упорно отрицал факт присутствия в Карабахе вооруженных сил Армении. Между тем, азербайджанской стороне были хорошо известны даже номера войсковых частей ВС Армении, дислоцированных на наших территориях в период оккупации. Гробы с погибшими во время апрельских боев и в 44-дневной войне отправлялись в большинстве в Армению и там предавались земле. Азербайджанская сторона, не имея доступа на оккупированные земли, тем не менее, знала о происходящем там. Фиксировались маршруты передвижения военной техники, количество прибывающих из Армении единиц вооружений и личного состава, расположение частей и позиций. Также было хорошо известно, что Армения переправляла в Карабах и ту технику, которую по договоренности с Россией не имела права вывозить с территории республики.

Одним словом, Ереван мог обмануть кого угодно, но только не Баку.

Самое печальное, что реваншистские круги продолжают морочить голову армянам и сегодня. В ходе продолжающейся в Армении предвыборной агитации кандидаты от оппозиции рассказывают сказки, стараясь окрасить мрачные тридцать лет истории армянского народа в яркие цвета. Но матери и отцы тех, кто был отправлен в качестве пушечного мяса на смерть на чужой земле, помнят все.