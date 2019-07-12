"У Армении нет своих войск в Карабахе. На линии обороны стоят части и подразделения карабахской армии. А армянские войска находятся на территории Армении, пусть и в непосредственной близости к границе".

Такое откровение прозвучало на днях в публикации авторитетного российского издания "Комсомольская правда". В статье, посвященной якобы намерениям США разрубить карабахский узел, содержится много удивительного - удивительно согласующегося с политикой Еревана и аргументацией Никола Пашиняна, используемой им для торможения переговорного процесса.

Армения при новой, не карабахской, власти сегодня усиленно пытается создать представление, будто она не имеет никакого отношения к происходящему в Карабахе и вокруг него в последние тридцать лет. Не в Армении готовились эмиссары, не дававшие покоя армянам Азербайджана, не на улицах Еревана проводились многотысячные митинги, требующие "воссоединения" Нагорного Карабаха с Арменией. Как будто не граждане этой страны сбивались в вооруженные банды и уничтожали мирное азербайджанское население региона, становясь у себя в Армении героями. И просто ни в какие рамки не вписывается откровенная ложь "КП" относительно сегодняшней "независимости" от Еревана военных подразделений, поддерживающих оккупационный режим.

"Мы много слышали про "армянское радио" и о том, как умеет искажать факты армянская сторона", - сказал в беседе с нами военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

По его словам, есть неопровержимые доказательства того, что непосредственно Армения, ее вооруженные формирования участвовали в Карабахской войне и оккупировали территории Азербайджана. Этот факт признан на международном уровне и неоднократно подтвержден.

"Нам известны номера войсковых частей вооруженных сил Армении, которые в настоящее время находятся на наших оккупированных территориях. Или вспомним апрельские бои. Если армия Армении, как утверждают в Ереване, тут ни при чем, то почему после поражения и потери территорий полетели головы высокопоставленных военных чиновников и самого министра обороны Армении Оганяна? Они же были "ни при чем". Далее - с какой стати расследования апрельских событий проводятся под руководством Пашиняна, если Армения не имеет к ним отношения? И почему премьера Армении в Карабахе встречают как верховного главнокомандующего? Все это несерьезно. Факты говорят о том, что Армения и есть оккупант, что ее войска находятся в Карабахе. Причем там дислоцирована большая часть вооруженных сил, личного состава. Тут ложь настолько пустила корни, что наши соседи окончательно отошли от действительности. Граждане Армении сегодня служат на оккупированных территориях, а родители призывников протестуют против отправки сыновей в Карабах. Как объяснить, что тысячи граждан Армении служат в "армии самообороны" никем не признанного образования? Это сущий обман. Может быть, автор статьи находился под каким-то воздействием, но профессионал своего дела, журналист должен анализировать полученную информацию и доводить до общественности правду. Сегодня, когда за 26 лет оккупации карабахская тема уже перемолота и каждая деталь известна миру, недостойно серьезного издания распространять подобный бред. Думаю, читатели сделают правильные выводы. Как у нас говорят: говорящий говорит, но тот кто слушает, должен быть умным", - отметил Шаир Рамалданов.

Отметим, что в том, что в оккупированном Карабахе дислоцированы подразделения ВС Армении и они регулярно пополняются пушечным мясом в лице граждан этой страны, не может быть никаких сомнений. Формированием этих подразделений заведует Минобороны Армении, призыв осуществляется тоже военкоматами РА. МО Армении занимается и вопросом вооружения своих военчастей в Карабахе. Ни для кого не секрет, что большая часть поступающего из России вооружения сразу переправляется в НК. Приходится сомневаться, что российская сторона не в курсе того, как их армянские партнеры распоряжаются военными закупками.

Примечательно, что согласно существующему между Москвой и Ереваном соглашению, Армения не имеет права передавать закупленное вооружение третьей стороне и за процессом якобы ведется наблюдение. Тем не менее, российское оружие, купленное Ереваном (который, напомним, тут "ни при чем"), сегодня находится на линии соприкосновения, а сепаратисты в открытую хвастают ожидающимися поступлениями современного вооружения.

В Армении наверняка сегодня стараются забыть неприятные моменты, пережитые четыре года назад, когда Европейский суд по правам человека направил армянским властям запрос касательно того, почему солдат из Армении проходил службу в Нагорном Карабахе. Вопрос возник в связи с обращением в ЕСПЧ отца солдата, погибшего в небоевых условиях в Карабахе. На соответствующий запрос в Ереване сослались на некий договор, о существовании которого в Армении в тот день узнали впервые. Армянские власти не постеснялись не только говорить о несуществующем "межгосударственном соглашении", но и приводить из него какие-то пункты, придуманные, видимо, на ходу. Например, согласно одному из "пунктов", граждане Армении могут нести военную службу в Карабахе по собственному желанию.

Чтобы оправдать свое присутствие на оккупированных территориях, власти Армении уверяют, что служба в Карабахе для граждан страны является исключительно добровольной. Выходит, что десятки тысяч призывников из Армении ежегодно "добровольно" отправляются в ряды "армии самообороны"? Странно такое слышать, когда сами же армянские СМИ регулярно сообщают об акциях армянских матерей, протестующих против отправки их сыновей в Карабах. Кроме того, служба на оккупированных территориях уже давно применяется Ереваном в качестве жестокой меры наказания. Достаточно напомнить последствия недавнего бунта в мегринской военчасти, активистов которого в наказания отправили на передовую.

Одним словом, армянская пропаганда так завралась, что совершенно не оставила себе пространства для маневра. Теперь остается только продолжать врать дальше в надежде, что геополитические реалии когда-нибудь повернутся к Армении если и не передом, то хотя бы боком.

Зульфугар Ибрагимов