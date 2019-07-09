Если послушать российских или американских политиков и экспертов, то карабахский конфликт не представляет приоритетного интереса для держав и им почти что нет до него никакого дела. Но стоит одной из сторон попытаться взять в руки инициативу, как другая немедленно начинает ревновать и мешать этому.

Особенно это стало заметно в последние месяцы. Когда российская сторона перехватила инициативу, в Штатах сразу пошла активизация. Зашевелилось заскучавшее за годы заморозки переговоров лобби, появились инициативы и резолюции в Конгрессе. А стоило американцам начать на официальном уровне громче говорить о Карабахе, как в ведущих российских СМИ началась марафонская кампания в поддержку, как не неприятно это констатировать, армянских агрессоров.

Кто-то возразит, мол, политические параллели и все такое. Это все понятно, но существуют и отношения Москвы и Баку, которые должны быть выше тех или иных моментов. Азербайджан - честный и надежный партнер России, один из немногих, кто никогда не наносил ей удара в спину. И российские масс-медиа, по причине соблазнительности армянских подачек или из каких-то других побуждений строчащие сегодня проармянские пасквили по карабахскому вопросу, не должны об этом забывать.

На этот раз туманная перспектива более активного вмешательства США в разруление карабахской проблемы взбудоражила аналитиков "Комсомольской правды", выступившей с опусом "США готовят меч, чтобы разрубить "карабахский узел"".

Публикация содержит много далеких от реалий деталей с явным армянским "ароматом". Но особо бросается в глаза попытка выпятить "самостоятельную" роль сепаратистского режима, установленного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Выстраивается образ "маленького, но гордого" непризнанного "государства", которое, дескать, само, своими ратными силами сдерживает 10-миллионный Азербайджан. Автор статьи хочет убедить читателя, что какие-то процессы, идущие в оккупированном Карабахе, например, предстоящие в будущем году нелегитимные "выборы", способны определять будущее региона...

Прокомментировать ставшие уже закономерностью в публикациях ведущих российских СМИ инсинуации мы попросили известного российского политического аналитика, историка и правоведа Олега Кузнецова.

У меня нет ни малейшего желания как-то комментировать откровенную дезинформацию, которую для "Комсомольской правды" написал некто, кто скрывается за именем Александра Гришина. Даже по структуре текста видно, что статья - заказная, написана по шаблону, отражает ряд тезисов, которые надо было только облечь в какую-то удобоваримую для прочтения литературную форму.

Обычно так делают спецслужы абсолютно всех стран мира, в том числе и российские, или те, кто на них работает, типа Российского института стратегических исследований. Но этот фейк явно был изготовлен не там, благо из этой уважаемой структуры мне кое-кто знаком, и никто из этих людей не станет мараться о такую околополитическую словесную пачкотню, в которой нет ни слова правды.

В связи с этой статьей меня волнует совершенно другое, и это напрямую связано с темой нагорно-карабахского конфликта. Для многих российских масс-медиа совершенно не важно, что есть на самом деле, они будут публиковать только то, что обусловлено политической целесообразностью для внутреннего потребления в России. Не исключено, что поступил заказ всеми силами и средствами формировать принципиально новый стереотип восприятия содержания нагорно-карабахского конфликта в глазах российского обывателя. Дескать, есть Армения, но она не при чем, есть независимый Карабах, который воюет с Азербайджаном. Получается, что сам Азербайджан не хочет или не может восстановить контроль над своей суверенной территорией, но ни Москва, ни Ереван к этому не имеют никакого отношения. И этой пропагандой будут заниматься русскоязычные гастарбайтеры, готовые за корку черного хлеба писать то, что им прикажут.

Что касается заверений "КП", что "у Армении нет своих войск в непризнанной республике", то хотел бы напомнить, что после событий апреля 2016 года министерство обороны Армении опубликовало списки погибших. Так вот, среди них не было ни одного (!) уроженца Карабаха, но зато значились более сотни уроженцев собственно Армении. О каких "вооруженных силах Арцаха" может идти речь в этих условиях, когда официальный Ереван не отрицает и даже не пытается отрицать, что пушечным мясом в Карабахе сегодня являются исключительно призывники с территории Армении, а местные там в армии не служат, так как там они или в полиции, или в заградотрядах позади позиций армянских вооруженных сил.

Если условный "Гришин" не настолько туп, то перед тем, как приступить к написанию своей галиматьи, мог бы обратиться к официальному сайту Минобороны Армении, который регулярно публикует информацию о боевых, небоевых и санитарных потерях среди армянских военных в Карабахе, и посмотреть, куда именно отправляются гробы с телами погибших для захоронения. Однако он этого не сделал, просто облек в удобочитаемую форму поступивший заказ, даже не вчитываясь в суть и не пытаясь перепроверить факты. К сожалению, есть в России сегодня и такая журналистика - ангажированная, продажная и бесчестная.

Хотел бы заметить, что статья условного "Гордеева" в "Комсомольской правде" появилась после того, как из Карабаха раздался писк о том, что он, дескать, будет восстанавливать свою "территориальную целостность". Это, мол, является одним из приоритетов, и "целостность" самопровозглашенного образования закреплена в "конституции"... А восстанавливать эту "целостность" они, надо понимать, собираются силами своей "карабахской армии", в которой сегодня, кстати, служит сын премьер-министра Армении.

Эти заявления очень согласуются с контекстом статьи в "КП".

Вообще-то, все это - и статья условного "Гордеева", и заявление не менее условного "министра иностранных дел Арцаха" - напоминает мне бездарно срежиссированный фарс в исполнении не менее бездарных актеров. Мне очень жаль, что зрителями всего этого убожества заставляют быть жителей России. Так и хочется вспомнить слова таможенника Верещагина из "Белого солнца пустыни": "мне за державу обидно".

Зульфугар Ибрагимов