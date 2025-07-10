Знаменитый шеф-повар провел крупнейший в истории урок кулинарии

Знаменитый английский шеф-повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания Джейми Оливер пополнил свое впечатляющее резюме еще одним достижением, побив мировой рекорд по проведению самого масштабного кулинарного мастер-класса на нескольких площадках.

Как сообщает Day.Az, Джейми Оливер известен своим непринужденным стилем готовки, он уже давно стремится сделать здоровую пищу доступной для всех.

Всего в мастер-классе приняли участие 10 515 человек со всего мира. Он проводился на 6 континентах, в 42 странах и более чем 500 школах Великобритании. Предыдущий рекорд принадлежал организации Partnership for Health в Польше, которая в 2015 году насчитывала 6778 участников.

Перед мероприятием участники заранее регистрировались на сайте, созданном командой Джейми. Целью было показать детям, как легко готовить еду, и привить им любовь к кулинарии.

Урок провел шеф-повар Джейми Кшиштоф Сумик (Jamie's Chef Krzysztof Sumik), сам Джейми Оливер тоже принял участие. Он поделился видео в своем аккаунте @jamieolive в Instagram.

Участники готовили свежую пасту с томатным соусом, который не нужно варить. Урок должен был длиться не менее 30 минут, но в итоге занял чуть меньше часа. В конце участники съели свои порции пасты.

По всему миру люди готовили вкусную пасту в школьных классах, конференц-залах и даже в патио.

"Мы сделали это! Я в полном восторге от того, что мы побили мировой рекорд Гиннесса по самому масштабному кулинарному мастер-классу. Это просто еще раз доказывает, какое влияние мы можем оказывать, когда собираемся вместе, чтобы насладиться процессом обучения кулинарии. Мы бы не справились без всех, кто присоединился к мастер-классу, - так что спасибо вам всем, и ура нам!" - написал Джейми Оливер.

Радость его команды от достижения он тоже записал на видео и опубликовал в Instagram.