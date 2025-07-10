Азербайджан и МСЭ обсудили вопрос создания Центра акселерации

Обсужден вопрос создания Центра акселерации между Азербайджаном и Международным союзом электросвязи.

Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в "X", передает Day.Az.

"В рамках визита в Женеву прошла встреча с генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан Мартин. Мы обсудили вопросы подготовки, проделанной работы и сотрудничества в рамках Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций, которая пройдет в Баку с 18 по 27 ноября. В то же время мы обменялись мнениями о создании в нашей стране Центра акселерации МСЭ, программах обучения под руководством МСЭ и об обмене опытом в области кибербезопасности для повышения инновационных возможностей, развития динамичной цифровой экосистемы", - говорится в публикации.