Ученые оценили размеры крупнейшей черной дыры

Ученые оценили размеры крупнейшей известной черной дыры Феникс А.

по их расчетам, внутри горизонта событий этой космической гигантской черной дыры могло бы поместиться примерно 100 секстиллионов Земель - это 100 000 000 000 000 000 000 000 планет.

Такие невероятные масштабы делают Феникс А одной из самых массивных черных дыр, известных современной науке.