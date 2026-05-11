В Гёйгёле произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на одной из улиц районного центра.

Так, движущийся автомобиль потерял управление и врезался в осветительный столб у обочины дороги. В результате происшествия пострадали пять человек.

Пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Травмы получили Э. Исмайылов 2000 года рождения, Дж. Байляров 2001 года рождения, Э. Гасанов 2003 года рождения, Э. Гулиев 2006 года рождения и В. Байляров 2001 года рождения.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.