Азербайджанский пловец проплыл без остановки 13 часов - ФОТО
В преддверии 103-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в плавании был установлен новый рекорд страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, житель Губы Джамиль Алиев вновь добился рекордного результата на национальном уровне.
Спортсмен в соответствии с установленными правилами проплыл без остановки 13 часов, обновив собственный прежний рекорд.
Отметим, что ранее Джамиль Алиев уже устанавливал рекорд Азербайджана, когда непрерывно плыл в течение 10 часов.
