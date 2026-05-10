Азербайджанский пловец проплыл без остановки 13 часов

В преддверии 103-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в плавании был установлен новый рекорд страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, житель Губы Джамиль Алиев вновь добился рекордного результата на национальном уровне.

Спортсмен в соответствии с установленными правилами проплыл без остановки 13 часов, обновив собственный прежний рекорд.

Отметим, что ранее Джамиль Алиев уже устанавливал рекорд Азербайджана, когда непрерывно плыл в течение 10 часов.