Гейдар Алиев – выдающийся государственный деятель, внесший неоценимый вклад в укрепление традиций государственности и национальное возрождение в Азербайджане

Особое значение в истории занимают личности, чья деятельность выходит за рамки своего времени и имеет стратегическую важность для будущих поколений. Творческие и созидательные личности выступают не только как политические лидеры, они являются архитекторами общественного развития, которые закладывают институциональные основы государства, направляют экономические процессы и определяют вектор национально-культурного развития народа. В условиях глобальной урбанизации, признанной приоритетом современной эпохи, значимость таких лидеров, определяющих пространственные и инфраструктурные модели, возрастает еще больше.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева, посвященной 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отмечается, что личностью, взявшей в свои руки руль управления Азербайджаном во второй половине XX - начале XXI веков и уверенно, с присущей ей дальновидностью ведущей страну в будущее, стал Общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев: "Гейдар Алиев - выдающийся государственный деятель, внесший неоценимый вклад в укрепление традиций государственности и национальное возрождение, заложивший основы современного управления в Азербайджане. Его деятельность характеризовалась прозорливым лидерством, сильным управлением и стратегическим мышлением, опирающимся на национальные интересы. На протяжении всей своей политической деятельности Великий лидер определял в качестве основных приоритетов социально-экономическое развитие Азербайджана, укрепление государственной независимости и формирование национальной идеологии, тем самым создав концептуальные основы модели будущего развития страны".

С.Нуриев подчеркивает, что деятельность Великого лидера является ярким примером последовательного и целеустремленного созидания, в центре которого стояла цель формирования независимого, сильного, устойчивого и современного государства: "Определенный им курс устойчивого развития не ограничивался конкретными временными рамками. Общенациональный лидер был гениальным руководителем и сильным идеологом, который развивал, обогащал и направлял государственное мышление и духовные ценности народа, в то же время он предвидел вызовы грядущих десятилетий, оценивал развитие страны как масштабный архитектурный проект и неустанно работал над воплощением этого проекта в реальность".