В Азербайджане временно приостановили движение поездов по этому маршруту

Движение поездов по маршруту Баку-Агдам-Баку будет временно приостановлено.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что последние рейсы по маршруту Баку-Агдам-Баку будут выполнены 9 и 10 мая.

За короткий период спрос на маршрут Баку-Агдам-Баку значительно вырос - только в первом квартале этого года данным маршрутом воспользовались около 4000 пассажиров.

На фоне растущего спроса и динамичного развития модернизация существующих железнодорожных линий является одним из приоритетных направлений для АЖД. В рамках этих работ планируется начать очередной капитальный ремонт и реконструкцию железнодорожной линии Евлах-Барда.

Подчеркивается, что с 1967 года на линии Евлах-Барда не проводились капитальные ремонтно-восстановительные работы, в результате чего существующая инфраструктура не соответствует современным требованиям. В настоящее время изношенная инфраструктура, срок эксплуатации которой приближается к 60 годам, ограничивает скорость движения поездов до 10-60 км/ч.

После завершения запланированных ремонтно-реконструкционных работ скорость движения поездов на данном участке будет увеличена, а время в пути для пассажиров сократится.