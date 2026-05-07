Китай вновь открыл один из своих знаменитых стеклянных небесных мостов.

Как передает Day.Az, мост расположен в каньоне между двумя горными утесами в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе в центральной провинции Хунань в Китае и предназначен для одновременного посещения до 800 пешеходов.

Его длина - 430 метров, ширина - 6 метров, а сам мост подвешен на высоте 260 метров над землей.