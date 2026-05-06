США и Иран близки к заключению меморандума о завершении войны - СМИ

США и Иран близки к заключению меморандума о завершении войны. Как передает Day.Az, об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники. Согласно информации, Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашения в течение 48 часов. "Меморандум может стать основой для переговоров по ядерной программе Ирана", - пишет портал.