Три азербайджанских шахматиста входят в десятку Baku Open

Три азербайджанских шахматиста входят в первую десятку за два тура до конца традиционного фестиваля Baku Open.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам семи туров лучший результат среди представителей Азербайджана демонстрирует Туран Давудов, который набрал пять очков и занимает пятое место.

В седьмом туре Давудов сыграл вничью с другим азербайджанским шахматистом Широгланом Талыбовым и в предпоследнем туре встретится с однофамильцем 15-го чемпиона мира по шахматам Вишванатана Ананда - Пранавом Анандом.

Стоит отметить, что Давудов на старте турнира по своему рейтингу имел 43-й порядковый номер. На данный момент 17-летний шахматист прибавил 48 пунктов рейтинга, и этот показатель может увеличиться, если в оставшихся двух турах он не потерпит поражений.

В первую десятку турнира также входят Хаган Ахмед и Ниджат Абасов, которые набрали по пять очков и располагаются на девятом и десятом местах соответственно. В седьмом туре Ахмед проиграл иранцу Сине Мовахеду и в восьмом туре сыграет с экс-чемпионом мира ФИДЕ Русланом Пономаревым (Украина). В то же время Ниджат Абасов одержал победу над соотечественником Сулейманом Сулеймановым. Следующий его соперник - Давид Кауфман (ФИДЕ).

Добавим, что за два тура до конца в турнирной таблице лидируют двое - Сина Мовахед (Иран) и Чакраборти Маянк (Индия), набравшие по шесть очков.