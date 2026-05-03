Флик предпочел кино матчу "Реала"
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик не собирается смотреть матч "Реала" против "Эспаньола".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, немецкий специалист заявил, что проведет вечер в кино с супругой, несмотря на важность встречи для чемпионской гонки.
"Нет, я лучше пойду с женой в кино. Она хочет посмотреть "Волшебника Попа". А "Реал"... пусть играет, посмотрим на результат", - отметил Флик.
Отметим, что по итогам матча "Реала" "Барселона" может досрочно оформить чемпионский титул. В следующем туре каталонцы встретятся с мадридским клубом.
