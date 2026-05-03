Франция и Германия провалили совместный военно-воздушный проект

Совместный германо-французский проект "Перспективная авиационная боевая система" (SCAF) полностью провалился. После девяти лет работы над "венцом европейской оборонной независимости" и вложенных 100 миллиардов евро, стороны зашли в тупик и не могут договориться, сообщила 2 мая газета Le Journal du Dimanche, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Этот проект должен был не только заменить французские Rafale и немецкие Eurofighter к 2040 году, но и создать цифровую сеть, которая объединила бы пилотируемые самолеты и беспилотники. Изначально планировалось, что это обеспечит Европе независимость от США и совместимость национальных армий. Однако именно из-за распределения ролей произошел раскол.

Предполагалось, что сам истребитель должна была разрабатывать французская компания Dassault, поскольку Париж имел безупречный опыт создания Rafale, тогда как Германия не разрабатывала собственные истребители с 1945 года.

Проблемы начались в 2019 году, когда к проекту присоединилась Испания, а с ней и Airbus. Баланс сил нарушился: немецко-испанский концерн Airbus оказался в большинстве, что дало ему возможность оспаривать лидерство Dassault.

В 2025 году Dassault попытался изменить систему управления программой перед созданием опытного образца, но Airbus дал отказ. В июне 2025 года на франко-германском Совете министров болезненную тему со SCAF предпочли и вовсе не поднимать.

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен сообщила парламентской комиссии, что франко-немецкие посредники установили крайний срок разработки SCAF - 28 апреля 2026 года, однако уже спустя сутки в переговорах наступила полная тишина. Предыдущий раунд обсуждений, завершившийся 18 апреля, также не принес долгожданных результатов.