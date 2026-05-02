В Азербайджане ухудшится погода

В районах Азербайджана с полудня 3 мая до полудня 4 мая местами ожидаются переменные осадки.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

В отдельных местах возможно кратковременное усиление осадков, ожидаются грозы и град.

Прогнозируется увеличение уровня воды в реках, на некоторых горных реках возможны паводки и сели.

