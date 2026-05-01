В Иране заявили, что не отказываются от переговоров

Иран никогда не отказывался от переговоров, но они должны проходить в рациональном ключе, какое-либо давление неприемлемо. Об этом заявил глава судебной власти исламской республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исламская Республика Иран никогда не покидала стол переговоров. Мы всегда приветствовали переговоры, но переговоры, основанные на логике и рациональном [подходе]. Мы не приемлем давления или навязывания", - приводит его слова телеканал SNN.

Как указал глава судебной власти Ирана, "враг, не достигший ни одной из своих целей <...> посредством агрессии и угроз, безусловно, не может навязывать или [высказывать] требования за столом переговоров".

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля Трамп объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.