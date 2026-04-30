В Масаллы проведена операция против наркоторговли

В Масаллы обнаружено 14 килограммов наркотических средств.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, у задержанного 24-летнего Пирали Агаева было изъято в общей сложности 14 килограммов марихуаны, героина и опия.

В своих показаниях задержанный заявил, что приобрел наркотики с целью их доставки в столицу и последующей продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.