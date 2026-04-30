В США открылся первый в мире музей электромобилей

В США в городе Кингман (штат Аризона) открылся первый в мире музей электромобилей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на американское интернет-издание CleanTechnica, музей стал частью комплекса Arizona Route 66 Museum и посвящён истории развития электрического транспорта. Экспозиция включает как ранние модели электромобилей, так и современные разработки, передает Day.Az.

Среди представленных экспонатов - автомобили начала XX века, включая модели Detroit Electric, а также более поздние разработки, в том числе экспериментальные и рекордные образцы. В музее также представлены редкие экземпляры, связанные с развитием технологий электротранспорта.

Создание экспозиции связано с инициативой частных коллекционеров. В основу музея легла коллекция исторических электромобилей, впервые представленная широкой публике в рамках фестиваля Route 66 в 2014 году.

Музей расположен на исторической трассе Route 66 и стал частью туристической инфраструктуры региона. На территории комплекса также размещена зарядная станция для электромобилей.