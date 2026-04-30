Газовые плиты могут быть опасны для здоровья

Растет обеспокоенность влиянием бытовых газовых плит на здоровье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, специалисты отмечают, что при работе такие плиты выделяют в воздух вредные вещества, в том числе диоксид азота, что представляет риск, особенно для дыхательной системы.

По данному вопросу высказалась кардиолог Юлия Фокина. Исследования немецких ученых также показывают, что газовые плиты ухудшают качество воздуха и повышают вероятность развития астмы и других заболеваний.

По словам врача, диоксид азота и другие продукты сгорания, образующиеся при приготовлении пищи, раздражают дыхательные пути. Их высокая концентрация в воздухе особенно увеличивает риск астмы у детей, а у взрослых, уже страдающих этим заболеванием, может привести к ухудшению состояния.

Кроме того, длительное воздействие некоторых летучих органических соединений, выделяемых газовыми плитами, связывают с более серьезными проблемами, включая риск онкологических заболеваний. Отмечается, что утечка метана может происходить даже тогда, когда плита не используется.