https://news.day.az/sport/1831181.html Китайский школьник побил мировой рекорд по скалолазанию - ВИДЕО Китайский школьник побил мировой рекорд по скалолазанию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, кадры опубликованы в Телеграм. 16-летний Чжао Ичэнь всего за 4,58 секунды достиг вершины 15-метровой стены. Это самое быстрое восхождение в истории человечества. Предыдущий рекорд принадлежал олимпийскому призеру Сэму Уотсону (4,6 с).
Отметим, что спортсмена не тянет вверх веревка, он добивается результата исключительно за счет собственной силы и скорости.
