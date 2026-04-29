Китайский школьник побил мировой рекорд по скалолазанию.

16-летний Чжао Ичэнь всего за 4,58 секунды достиг вершины 15-метровой стены. Это самое быстрое восхождение в истории человечества.

Предыдущий рекорд принадлежал олимпийскому призеру Сэму Уотсону (4,6 с).

Отметим, что спортсмена не тянет вверх веревка, он добивается результата исключительно за счет собственной силы и скорости.

