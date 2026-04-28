В Азербайджане ужесточены критерии отбора директоров школ

Процесс сертификации теперь охватит и сферу дошкольного образования.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Эшги Багиров на брифинге.

Он отметил, что в этом году впервые к процессу будут привлечены педагогический персонал дошкольных образовательных учреждений, воспитатели и методисты:

"Численность данной категории составляет около 12 тысяч человек, проведение сертификации планируется в октябре-ноябре. О точных датах кандидаты будут заранее уведомлены", - сказал он.

Он также сообщил, что сертификационные экзамены в сфере общего образования в 2026 году планируется провести с 17 по 25 июня. На этом этапе участие примут учителя истории, изобразительного искусства, физической культуры и музыки. Подробная информация о месте и времени экзаменов будет заранее направлена в личные кабинеты каждого кандидата.

Багиров подчеркнул, что с этого года для кандидатов, желающих занять должность директора, одним из ключевых требований, наряду с наличием высшего образования и педагогического стажа, станет демонстрация высоких результатов по специальности.

Он добавил, что на основе новых правил уже проведены первоначальные конкурсы и собеседования, результаты успешных кандидатов обработаны, и в ближайшее время им будут представлены окончательные решения.