Обсуждено сотрудничество в энергетической сфере между SOCAR и "Укрнафта".

Обсуждения состоялись в ходе встречи Президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа с главным исполнительным директором "Укрнафты" Сергеем Корецким, сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере, в частности отмечена успешная деятельность SOCAR в Украине.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества между компаниями, перспективах развития, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - передает компания.

Отметим, что АО "Укрнафта" является крупнейшим производителем нефти в Украине.

Структура компании включает два бизнес-подразделения - "Укрнафта Восток" и "Укрнафта Запад", в состав которых входят шесть нефтегазодобывающих управлений и три газоперерабатывающих завода, а также подразделение нефтесервисных услуг, предоставляющее полный спектр услуг для нефтяной отрасли, и буровое подразделение "Укрнафта Дриллинг", занимающееся разведочным и эксплуатационным бурением.

АО "Укрнафта" владеет 86 лицензиями на добычу и 3 лицензиями на геологическую разведку (включая опытно-промышленную разработку). Компания осуществляет деятельность в Сумской, Полтавской, Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Сеть монобрендовых АЗС UKRNAFTA включает 662 автозаправочные станции практически во всех регионах Украины.