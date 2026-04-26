Кому положено жилье от государства?

Новые социальные подходы в сфере обеспечения жильем в Азербайджане вызвали широкое обсуждение. В соответствии с законодательством, граждане, относящиеся к льготным категориям, обеспечиваются жильем за счет государства.

Кто может рассчитывать на получение жилья от государства?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, юрист Алимамед Нуриев пояснил, что действующие правила предусматривают разовый характер предоставления жилья льготникам.

По его словам, встать на очередь для получения жилья из государственного жилищного фонда можно только один раз. При этом цель этой системы - не обеспечить человека более комфортными или желаемыми условиями, а покрыть минимальные жилищные потребности. Расширение семьи или недовольство текущими условиями проживания не являются основанием для повторного обращения.

Он также отметил, что повторное рассмотрение возможно лишь в исключительных случаях:

"Например, если в результате стихийного бедствия жилье становится полностью непригодным для проживания, это может быть признано новым юридическим обстоятельством. Однако повторное требование жилья по тем же причинам считается нарушением прав других нуждающихся и противоречит принципу социальной справедливости".

В Социальном агентстве, в свою очередь, подчеркнули, что действующие правила направлены как на удовлетворение социальных потребностей, так и на справедливое распределение государственных ресурсов. В ведомстве отметили, что лица с инвалидностью и семьи шехидов находятся в центре постоянного внимания, и на сегодняшний день более 16 тысяч человек из этих категорий уже обеспечены жильем или индивидуальными домами за счет государства.

Таким образом, действующее законодательство исходит из принципа однократного предоставления жилья льготным категориям и допускает повторные обращения только в исключительных ситуациях.