Назван простой способ защиты от опасной больничной инфекции

Ученые из Университета Эйвондейл (Австралия) установили, что регулярная чистка зубов у госпитализированных пациентов снижает риск развития внутрибольничной пневмонии на 60%. Результаты исследования представлены на конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID Global), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В масштабном рандомизированном исследовании приняли участие 8870 пациентов из трех больниц в Австралии. Участников разделили на группы, которым поэтапно предоставляли зубные щетки, пасту и инструкции по гигиене полости рта, а также обучали медицинский персонал напоминать пациентам о необходимости чистки зубов.

Результаты показали, что в периоды, когда пациенты регулярно ухаживали за полостью рта, частота внутрибольничной пневмонии снижалась с одного случая на 100 дней госпитализации до 0,41 случая. В целом регулярная чистка зубов уменьшала риск заболевания примерно на 60%.

По словам руководителя исследования Бретта Митчелла, механизм эффекта может быть связан с микробиомом полости рта. Бактерии из ротовой полости способны попадать в дыхательные пути с микрокаплями слюны, повышая риск инфекций, особенно у ослабленных пациентов.

Эксперты отмечают, что уход за полостью рта в больницах часто недооценивается и не входит в стандартные процедуры ухода, хотя его влияние на исходы лечения может быть значительным.

Специалисты подчеркивают, что внутрибольничная пневмония остается одной из наиболее распространенных и опасных инфекций, увеличивающих длительность госпитализации, стоимость лечения и смертность пациентов. Она чаще всего развивается спустя 48 часов после госпитализации.