Участникам Второй мировой войны предоставят единовременную материальную помощь

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно Распоряжению, участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 2 750 манатов, вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших в годы Второй мировой войны поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград - в размере 1500 манатов.

Для этого из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики будет выделено 3 миллиона манатов.

В связи с этим Кабинету Министров, министерствам финансов, труда и социальной защиты населения даны соответствующие поручения.