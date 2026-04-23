На Солнце произошла первая вспышка за две недели - ВИДЕО На Солнце зафиксирована первая вспышка после двухнедельного затишья. Как передает Day.Az, в сети появилось видео этого явления. По имеющейся информации, мощный выброс был зафиксирован около 09:00 по бакинскому времени на снимках космических телескопов.
По имеющейся информации, мощный выброс был зафиксирован около 09:00 по бакинскому времени на снимках космических телескопов. Согласно данным измерений потоков рентгеновского излучения, речь идет о вспышке класса M, первой за последние две недели.
Ученые отмечают, что в случае дальнейшего роста солнечной активности область вспышек может сместиться в положение, при котором возрастет вероятность их воздействия на Землю. Специалисты также предупреждают о возможном начале нового цикла магнитных бурь.
