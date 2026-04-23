МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ухудшением погодных условий.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в ряде районов ожидается периодически усиливающийся ветер, местами пройдут интенсивные дожди, на некоторых горных реках возможны кратковременные селевые потоки, а также грозы.

С учетом этого Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминает о соблюдении правил безопасности.

Так, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от лёгких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередачи и рядом с ними, а также под высокими деревьями.

Кроме того, учитывая, что сильный ветер осложняет тушение пожаров, в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Пользователям маломерных судов следует учитывать, что в таких погодных условиях выход в море запрещен", - говорится в обращении.

Отмечается, что для защиты от возможных селей и наводнений, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от опасных участков и при возникновении угрозы немедленно подняться на ближайшую возвышенность:

"Также для защиты от ударов молнии необходимо отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефоном (стационарным, мобильным, таксофоном и т.д.), на открытой местности не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями и по возможности выбирать более низкое место. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, закрыть окна и дождаться окончания грозы.

Помните: пренебрежение правилами - это угроза жизни! В случае опасности звоните по номеру 112".