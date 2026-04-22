Разведка Великобритании назвала число государств, от которых исходят угрозы кибератак
Британская разведка заявила об угрозе кибератак со стороны 100 государств. Об этом сообщает издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В спецслужбе отметили, что около 100 стран приобрели используемое в целях шпионажа программное обеспечение. Речь идет о таких инструментах, как Pegasus и Predator, ранее применявшихся в борьбе с диссидентами. Теперь с помощью них атакуют банкиров, топ-менеджеров и крупный бизнес.
Отмечается, что в течение года число серьезных кибератак увеличилось в два раза. Большинство инцидентов связаны с государственными структурами. При этом дополнительные угрозы создаются искусственным интеллектом, способным выявлять и использовать уязвимости в системе защиты.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре