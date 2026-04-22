Два самолета едва не столкнулись в воздухе над аэропортом в США

В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке двум самолетам чудом удалось не столкнуться при сближении с взлетно-посадочной полосой. Как сообщает издание The New York Post (NYP), они пролетели менее чем в 150 метрах друг от друга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В сообщении говорится, что инцидент с лайнерами произошел в понедельник днем. Рейсы авиакомпаний American Airlines и Air Canada приблизились к взлетно-посадочной полосе и пролетели опасно близко друг от друга

Данные трекера отслеживания Flightradar24 указывают, что рейс Republic Airways 4464, выполнявшийся для American Airlines, сделал "повторный круг" и отклонился от "предполагаемого маршрута захода" сразу после 14:30. Таким образом, самолет свернул прямо на маршрут рейса Jazz Aviation 554, работающего для Air Canada, находясь от него на расстоянии меньше длины футбольного поля.

В США это уже не первый случай за последнее время. Так 27 марта в Калифорнии во время приземления пассажирского самолета Boeing 737 компании United Airlines траекторию его полета пересек военный вертолет Black Hawk. Это привело к срабатыванию на борту самолета автоматической системы предупреждения о столкновении, сообщил сервис Flightradar.