Трамп допустил новые переговоры с Ираном
Хорошие новости о втором раунде переговоров между США и Ираном могут появиться до 24 апреля.
Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп в комментарии для New York Post.
Трамп подтвердил сообщения пакистанских источников о том, что мирные переговоры с Ираном могут состояться в ближайшие 36-72 часа.
При этом Иран не подтверждает информацию об участии в переговорах и подчёркивает, что для их проведения прежде всего необходимо прекращение морской блокады.
