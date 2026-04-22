Трамп допустил новые переговоры с Ираном

Хорошие новости о втором раунде переговоров между США и Ираном могут появиться до 24 апреля.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп в комментарии для New York Post.

Трамп подтвердил сообщения пакистанских источников о том, что мирные переговоры с Ираном могут состояться в ближайшие 36-72 часа.

При этом Иран не подтверждает информацию об участии в переговорах и подчёркивает, что для их проведения прежде всего необходимо прекращение морской блокады.