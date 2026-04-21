Принята Дорожная карта по партнерству между Азербайджаном и Испанией

В рамках визита азербайджанской делегации во главе с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым в Испанию состоялись обсуждения по расширению совместной деятельности в различных секторах экономики, а также была принята Дорожная карта по развитию партнерства между двумя странами.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно информации, в Мадриде был организован испано-азербайджанский "круглый стол" с участием представителей государственных структур и компаний обеих стран.

"Эльнур Алиев подчеркнул важность отношений Азербайджана с Испанией. Было отмечено, что существует значительный потенциал для расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, технологий и инноваций. Также была представлена информация о деловой среде Азербайджана, включая инвестиционные платформы, поддерживающие торговлю, производство и логистику. В этом контексте было отмечено значение Бакинского международного морского торгового порта, Свободной экономической зоны "Алят", промышленных зон, а также возможностей, созданных для инвесторов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах", - передает министерство.

Подчеркивается, что государственный секретарь по торговле Испании Ампаро Лопес Сеновилья высоко оценила развитие двусторонних экономических отношений и отметила перспективы расширения взаимных инвестиций и деловых связей.

"В ходе "круглого стола" генеральный директор Торговой палаты Испании Инмакулада Риера, председатель комиссии по международным отношениям Конфедерации предпринимательских организаций Испании Марта Бланко, а также посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов отметили возможности расширения экономических связей между странами.

В рамках визита также состоялся Второй стратегический экономический диалог между Азербайджаном и Испанией. Было подчеркнуто, что данный механизм создает благоприятные условия для увеличения товарооборота, расширения инвестиционных потоков и укрепления сотрудничества в приоритетных сферах. По итогам встречи подписан протокол второго заседания диалога, а также принята Дорожная карта, предусматривающая развитие партнерства в областях торговли, инвестиций, транспортно-транзитной сфере и других областях", - говорится в информации.

Отмечается, что в ходе встречи замминистра Эльнура Алиева и госсекретаря Ампаро Лопес Сеновильи были обсуждены вопросы увеличения взаимного товарооборота, расширения инвестиционного сотрудничества и укрепления связей между деловыми кругами.

"На встрече с председателем комитета по экономике, торговле и цифровой трансформации Конгресса депутатов Испании Педро Пуи Фрага было отмечено значение межпарламентского взаимодействия для развития экономического сотрудничества. Также была представлена информация о роли Азербайджана как стратегического логистического и энергетического хаба региона, включая возможности в рамках Среднего коридора.

Кроме того, прошли встречи с представителями министерств цифровой трансформации, транспорта и устойчивой мобильности, сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании. В ходе обсуждений была подчеркнута важность обмена опытом в сфере развития цифровой экономики, внедрения решений на основе данных в государственном управлении, укрепления инновационной экосистемы, а также сотрудничества в области транспорта, логистики и продовольственной безопасности", - сообщает министерство.

Согласно информации, на встрече с исполнительным директором Международного совета по оливкам Хайме Лильо Лопесом были рассмотрены вопросы участия Азербайджана в деятельности организации, внедрения международных стандартов в сфере оливководства, технического сотрудничества, сертификации, экспертной поддержки и расширения возможностей выхода местных производителей на международные рынки.