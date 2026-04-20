Армянская компания Genetic Production объявила, что приступает к съемкам фильма о Монте Мелконяне - боевике террористической организации АСАЛА. Уже на старте очевидно: сценарий подвергнется тотальной "стерилизации".

Эпизоды с терактами и гибелью мирных азербайджанцев будут вырезаны, словно их никогда не существовало. Их место займет выхолощенный героический нарратив.

В рамках этой новой биографии Мелконян превращается из военного преступника в классического "романтика с автоматом" в оккупированном Карабахе. Здесь динамит "пахнет розами", а пули, по канонам пропагандистского жанра, настигают лишь "виновных".

Именно так и запускается фабрика мифов: неудобные факты редактируются, а моральные пропасти латаются удобной символикой.

На выходе зритель получит не историю, а ее глянцевый муляж. Ведь в мире, где совесть не заложена в производственную смету, искусство становится инструментом "репутационной санитарии", пытаясь отмыть то, что отмыть невозможно.