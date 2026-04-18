Сборная Азербайджана выступит на Кубке мира по боксу

20 апреля в бразильском городе Фос-ду-Игуасу стартует Кубок мира по боксу среди мужчин и женщин. Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в рейтинговом турнире примет участие и сборная страны. Соревнования продлятся семь дней.