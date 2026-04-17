https://news.day.az/world/1828668.html Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint проводит разведку над Черным морем. Как передает Day.Az, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на анализ полетных данных. Самолет вылетел с базы Уоддингтон, пролетел над Европой и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии.
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint проводит разведку над Черным морем.
Как передает Day.Az, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на анализ полетных данных.
Самолет вылетел с базы Уоддингтон, пролетел над Европой и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии.
Отмечается, что этот борт регулярно выполняет такие миссии. Ранее в том же районе фиксировали американский разведывательный самолет, который в 14:20 мск (15:20 по Баку) продолжал полет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре