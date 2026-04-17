Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик

Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint проводит разведку над Черным морем.

Как передает Day.Az, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на анализ полетных данных.

Самолет вылетел с базы Уоддингтон, пролетел над Европой и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии.

Отмечается, что этот борт регулярно выполняет такие миссии. Ранее в том же районе фиксировали американский разведывательный самолет, который в 14:20 мск (15:20 по Баку) продолжал полет.