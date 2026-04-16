Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала первую медаль чемпионата Европы в Тбилиси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, бронзовым призером турнира стал Ахмед Юсифов. В поединке за третье место в весовой категории до 60 кг он победил своего партнера по сборной Балабея Агаева.

Благодаря этой победе Ахмед Юсифов поднялся на третью ступень пьедестала и принес национальной команде первую награду текущего чемпионата Европы.

Для Балабея Агаева турнир завершился без медали, несмотря на выход в полуфинал и успешное выступление на ранних стадиях соревнований.

Таким образом, Азербайджан открыл медальный счет турнира именно во внутреннем противостоянии двух своих дзюдоистов.